Понедельник, 31 Октября 2022 18:16

АрмИнфо.Залогом существования армянского Арцаха в условиях послевоенных реалий является присутствие российского воинского контингента в НКР, со всеми проблемах миротворческой миссии и наряду с фактами нарушения гарантий безопасности. Подобного мнения придерживается экс-советник генпрока РА Гор Абрамян.

При этом он считает, что фактически смыслом конкурирования американского и российского видения Арцахской проблемы заключается в определении возможности будущего присутствия этого российского контингента в Арцахе или его исключения.

"За сохранение этого контингента необходимо любым образом бороться на государственном уровне, если это не потребует от Армении территориальных и суверенных уступок (пока не будут созданы реальные альтернативные механизмы безопасности).

Арцах на уровне движения, народа сформулировал сегодня свои ожидания решения своего вопроса, обозначив красные линии и практически полностью игнорируя последствия 44-дневной войны", - отметил Абрамян, касаясь прошедшего 30 октября в Степанакерте всереспубликанского митинга.

Вместе с тем он считает, что насколько это соответствует нынешним реалиям, зависит от того, что лежит в основе заявления, принятого парламентом Республики Арцах - на каком рациональном анализе региональных и глобальных вызовов оно основано.

"Митинг был, конечно, влиятельным, красивым и важным. Но сейчас настал момент конкретных предложений политических решений и полной ответственности за них", - резюмировал Абрамян.

Отметим, 30 октября на площади Возрождения в Степанакерте 30 октября прошел общереспубликанский митинг. Цель митинга заявить, что арцахцы не видят Арцах в составе Азербайджана, подчеркнуть, что никто не вправе подписать документ, которым Арцах будет признан азербайджанским и обращение к Российской Федерации с просьбой пролонгировать и усилить миротворческую миссию в Арцахе.

Параллельно с ним, в Национальном собрании Арцаха проходило внеочередное заседание, по итогам которого было принято совместное заявление. Согласно СМИ, на площадь Возрождения вышло от 65 000 до 70 000 человек, и это примерно половина населения Республики Арцах.