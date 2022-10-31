Понедельник, 31 Октября 2022 16:54

АрмИнфо.Для Армении очень важен вопрос вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, куда они вторглись в марте 2022 года и вопреки договоренностям на высшем уровне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 31 октября в Сочи.

<На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азерабйджаном, подчеркнув некоторые важные параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выскажется армянская сторона>, - сказал Пашинян.

Премьер РА отметил также, что по Нагорному Карабаху для Армении приемлемы подходы, предлагаемые российским проектом базовых принципов и параметры установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

<Надеюсь, что поддержите предложение сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трехстороннего заявления по итогам трехсторонней встречи. Армения предложила это, но до сих пор у нас нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это предложение. Это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября 2022 года. В ходе пражских переговоров ориентировался на ваши публичные заявления по Нагорному Карабаху>, - указал глава правительства РА.

Глава армянского кабмина выразил надежду также на решение вопроса азербайджанских ВС из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.