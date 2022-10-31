Понедельник, 31 Октября 2022 16:34

АрмИнфо.Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с руководителем бюро USAID в Европе и Евразии Эрин Элизабет Макки.

Как сообщает пресс-служба НС РА, на встрече обсуждались вопросы, связанные с продолжением сотрудничества между парламентом и агентством. Симонян отметил, что Соединенные Штаты Америки занимают важное место в политической и экономической жизни Армении. При этом он добавил, что Армения заинтересована в более глубоком вовлечении США в обеспечение безопасности и экономического развития страны.

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