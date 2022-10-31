Понедельник, 31 Октября 2022 12:00

АрмИнфо. Демократическая партия Армении полностью поддерживает принятое 30 октября решение парламента Республики Арцах, которое было объявлено всему миру с площади Возрождения Степанакерта.

Так, в заявлении Демпартии, отмечается: "Уверены, что суверенный, безопасный и эффективный курс Арцаха и Армении зависит от коллективной воли и решимости всех нас, каждый из нас должен осознать свою личную ответственность в постоянной задаче защиты арцахских армян от геноцида, перемещения и депатриации.

Каждый армянин, проживающий и работающий в Армении, Арцахе, Диаспоре, должен осознать и внести свой вклад в победу этой новой вехи борьбы арцахских армян.

Независимость Арцаха установлена в соответствии со всеми нормами международного права, имеет прецедентную основу, поэтому у нас есть реальные гарантии профессиональных действий во всех международных инстанциях".

При этом отмечается, что Демократическая партия Армении согласна с основополагающим решением Национального Собрания Арцаха: ни один орган власти в Армении не вправе отказаться от национально-государственной миссии быть гарантом безопасности Арцаха и не может подписать ни один документ, в котором ставится под сомнение суверенитет и безопасное будущее Арцаха.

"Эти принципы закреплены в Декларации о независимости Республики Армения и в декретах, установленных законом. Мы все армянского происхождения: без Арцаха нет Армении, без Армении нет Арцаха", - резюмировали в Демпартии.

Отметим, 30 октября на площади Возрождения в Степанакерте 30 октября прошел общереспубликанский митинг. Цель митинга заявить, что арцахцы не видят Арцах в составе Азербайджана, подчеркнуть, что никто не вправе подписать документ, которым Арцах будет признан азербайджанским и обращение к Российской Федерации с просьбой пролонгировать и усилить миротворческую миссию в Арцахе.

Параллельно с ним, в Национальном собрании Арцаха проходило внеочередное заседание, по итогам которого было принято совместное заявление. Согласно СМИ, на площадь Возрождения вышло от 65 000 до 70 000 человек, и это примерно половина населения Республики Арцах.