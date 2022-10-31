Понедельник, 31 Октября 2022 10:54

АрмИнфо. В странах Европейского союза чиновники обратили внимание на рост объема поставок бытовой техники в Россию из Армении. Это ситуация вызывает у них некоторые опасения, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что у чиновников ЕС вызывает опасение относительно возможного применения Российской Федерацией некоторых из этих товаров и их компонентов в военных целях.

По данным анализа Евростата, с января по август 2022 года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года.

Также в числе поставщиков бытовой техники в Россию значится и Казахстан. В августе из стран ЕС в Казахстан были экспортированы холодильники на сумму 21,4 миллиона долларов - это более чем в три раза превышает показатель за тот же месяц 2021 года. Журналисты издания также обратили внимание на то, что, как следует из данных правительства Казахстана, страна нарастила поставки холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов в Россию.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что в России на 2023 год будет продлен механизм параллельного импорта. 21 июня Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о легализации параллельного импорта в России. Закон устанавливает, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выражены в товара, маркирующие данные товары, не является нарушением.