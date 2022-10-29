Суббота, 29 Октября 2022 19:18

АрмИнфо. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о его готовности на встрече в Сочи продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет.

"Нужно дождаться самой встречи", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сегодня, премьер Армени Никол Пашинян заявил, что готов подписать документ в Сочи и согласиться с продлением мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10- 20 лет. "Я готов подписать эту бумагу. Я предлагаю президенту РФ внести такое предложение, если нужно, я внесу это предложение, но Россия должна поддержать это предложение, потому что не я решаю, что российские миротворцы должны оставаться там на определенный период времени. Это трехсторонний документ, и если мы с Россией договоримся, мы будем в большинстве", - заявил он.

Саммит Россия - Армения - Азербайджан пройдет в Сочи 31 октября. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в ноябре 2021 года. У президента РФ Владимира Путина также запланированы личные двусторонние встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.