Суббота, 29 Октября 2022 19:17

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян посетила с рабочим визитом Сюникскую область и провела совещание в областной прокуратуре.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Вардапетян назвала неслучайным тот факт, что первое выездное совещание она провела именно в Сюнике.

"Здесь проходит один из важных рубежей обороны страны. Здесь также начинается линия фронта уголовной политики", - сказала генпрокурор.

Вардапетян указала на важность формирования доверия граждан к прокуратуре и соблюдение сроков рассмотрения уголовных дел, поскольку проволочки в уголовных делах с ее слов, губительно сказываются на экономике Армении и качестве жизни региона.

Анна Вардапетян подчеркнула, что ее непосредственное внимание будет сосредоточено на уголовных делах, которые рассматриваются в досудебном производстве более восьми месяцев, и поручила определить и представить в Генеральную прокуратуру график рассмотрения этих производств.

"Меня не интересует количество дел, меня интересует их качество", - сказала генпрокурор. В этом контексте она указала на важность повышения эффективности рассмотрения военных уголовных производств, подчеркнув, что ее непосредственное внимание сосредоточено на военных преступлениях и расследованиях смертей, зарегистрированных в небоевых условиях.