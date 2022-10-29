Суббота, 29 Октября 2022 19:13

АрмИнфо.В Госдепе США обвинили Москву в распространении дезинформации по части усилий Вашингтона в урегулировании отношений между Ереваном и Баку.

Так, 28 октября в ходе брифинга на просьбу журналиста дать разъяснения есть ли вообще какой-то Вашингтонский план по урегулированию армяно-азербайджанских отношений, и если да, то чем он отличается от российского, и какие у США ожидания от Сочинской встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении, официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в частности, сказал:

"Во-первых, продолжает поступать дезинформация, точнее, наверное, дезинформация, исходящая из определенных уголков, в том числе и из Москвы, когда речь идет о наших намерениях в отношении Армении и Азербайджана. Соединенные Штаты являются партнером обеих этих стран. Мы являемся партнером обеих этих стран на протяжении десятилетий".

При этом он в очередной раз заверил, что нет большего сторонника суверенитета и независимости стран Южного Кавказа, включая Армению и Азербайджан, чем США.

Прайс добавил, что восстановление независимости Армении, Азербайджана в 1991 году от Советского Союза - это было знаковым событием, которое гарантировало каждой из этих стран право преследовать свои собственные внешнеполитические интересы, преследовать свои собственные интересы, независимые от Москвы или любой другой страны мира.

"Поэтому, когда мы взаимодействуем с Арменией и Азербайджаном, мы делаем это с одной и только одной целью: положить конец насилию и поставить эти страны на путь прочного и всеобъемлющего мира. Мы призвали, и дали ясно понять этим странам - Армении и Азербайджану, - что они должны встречаться в том формате, который им наиболее полезен. Мы верим в полезность прямого диалога для решения проблем и достижения прочного мира", - сказал представитель Госдепа США.

Вместе с тем он воздержался от оценок российских посреднических усилий, еще раз подчеркнув, что Армения и Азербайджан должны решить, какой подход они будут использовать к этим предстоящим переговорам.

"Мы - я думаю, что мир знает историю России, когда речь идет о ее соседях и соседстве. Вторжение России в Грузию в 2008 году и продолжающееся жестокое вторжение в Украину показывают, что Москва мало уважает суверенитет своих соседей и вряд ли является надежным долгосрочным партнером. Мы думаем, что это резко контрастирует с Соединенными Штатами. И опять же, наше единственное намерение состоит в том, чтобы помочь этим странам положить конец насилию и установить прочный и всеобъемлющий мир, которого так отчаянно хотят народы Армении и Азербайджана", - резюмировал он.

Напомним, что определенными кругами распространяется информация о том, что существуют два плана урегулирования армяно-азербайджанских отношений - Западный (Вашингтонский или Брюссельский) и Российский.

Так, согласно этим же сообщениям, Вашингтонский план предлагает передачу Арцаха под юрисдикцию Азербайджана и нормализацию отношений без представления так называемого транспортного коридора через территорию Армении. Российский же план, предполагает отодвинуть вопрос Нагорного Карабаха на будущее, до лучших времен, когда будет в какой-то мере восстановлено доверие между Ереваном и Баку, однако, предполагает предоставления транспортного маршрута через территорию Армении. Такое положение, включено и в 9 пункт трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года. В нем в частности говорится о разблокировки коммуникаций в регионе, и предоставление транспортного сообщения между Азербайджаном и ее эксклавом Нахиджеваном через армянскую территорию. Безопасность маршрута согласно 9 пункту буду контролировать российские пограничники.

Некоторые круги, в том числе и высшее руководство Азербайджана, пытаются спекулировать на этом вопросе, заверяя, что транспортный маршрут должен имеет экстерриториальное значение.