Суббота, 29 Октября 2022 19:11

АрмИнфо.В последнее время, без преувеличения, внимание армян всего мира приковано к армяно-азербайджанским переговорам. Несколько силовых центров представили властям Армении и Азербайджана предложения по ключевым вопросам урегулирования. Об этом говорится в заявлении президент Арцаха Араика Арутюняна.

При этом глава НКР констатировал, что предложенные принципы и подходы, в случае их принятия и реализации, будут иметь решающее значение как для Республики Арцах и ее народа, так и для Армении и других стран региона.

"Именно по этой причине мы не имеем права совершать ошибку, поскольку любая ошибка может стать роковой. Мы уверены, что те предложения и принципы, которые отрицают право народа Арцаха на самоопределение, лишают перспективы справедливого урегулирования конфликта и ставят под сомнение существование Арцаха, должны быть отвергнуты раз и навсегда. И это в интересах не только Республики Арцах, но и всего армянства, потому что Республика Армения и Республика Арцах составляют единую Родину и неразрывную целостность ценностей и интересов", - отметил Арутюнян.

При этом он констатировал, что в Арцахе приветствуют заявление премьер-министра Армении о том, что еще в начале сентября текущего года Армения согласилась работать в направлении установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов и параметров, представленных Россией, и готова вновь подтвердить это на встрече на высшем уровне, которая состоится 31 октября в Сочи.

"Конечно же, в результате переговорного процесса мы хотели бы достичь справедливого и окончательного урегулирования карабахского конфликта и международного признания независимого статуса Республики Арцах. Однако с учетом существующих вызовов и ограниченных возможностей, на наш взгляд, российские предложения в большей степени соответствуют минимальным критериям, которые позволяют обеспечить безопасность Арцаха и не ставят под сомнение его будущее", - сказал Арутюнян.

При этом он выразил надежду, что в результате трехстороннего саммита, который состоится 31 октября, удастся закрепить элементы, касающиеся судьбы Арцаха. "В первую очередь, речь идет о бессрочном продлении миссии российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе. Их присутствие в Арцахе имеет жизненно важное значение, поскольку с ноября 2020 года российские миротворцы несут существенную долю ответственности за безопасность Республики Арцах и ее народа. Вторым ключевым параметром является сохранение, как минимум, нынешнего статуса Арцаха", - сказал президент Арцаха.

При этом он отметил, что выступление президента Российской Федерации на заседании Международного клуба "Валдай" внушает определенные надежды на то, что эти цели вполне достижимы.

Арутюнян подчеркунл, что в Арцахе рассчитывают, что в ходе предстоящих переговоров будут полностью защищены жизненно важные

интересы Республики Арцах и, в первую очередь, неотъемлемое право народа Арцаха на самоопределение.

"Международное признание права народа Арцаха на самоопределение и результатов реализации этого права не имеет альтернативы.

Мы уверены, что совместными усилиями нам удастся не допустить легитимацию последствий незаконного применения силы в отношении Республики Арцах со стороны Азербайджана и его союзников, тем самым обеспечив условия для безопасного и благополучного будущего нашей родины и народа", - подытожил он