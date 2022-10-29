Суббота, 29 Октября 2022 11:57

АрмИнфо. В посольстве Франции в Ереване состоялась презентация двуязычной книги поэта Егише Чаренца "Радуга" и...". Книга издана при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и посольства Франции в Армении. Книга посвящена 125-летию со дня рождения и 85-летию со дня смерти Егише Чаренца.

Книга называется <Радуга> и... потому, что в ней собраны цикл <Радуга> Егише Чаренца, а также стихи из циклов <Пылающий огонь>, <Восьмерки на солнце>, <Разные стихотворения>. В целом 74 работы на армянском и французском языках.

Автор французского перевода - покойный Арам Барлезизян. Книга <Радуга и:> - дело последних месяцев жизни переводчика и увековечение его памяти. В ходе презентации также был представлен лист рукописных заметок, сделанных переводчиком Арамом Барлезизяном при переводе книги "Радуга" и...", и который хранился в доме-музее Чаренца.