Пятница, 28 Октября 2022 21:22

АрмИнфо. По инициативе российской стороны 31 октября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров планируется рассмотреть ход реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Будут также обсуждены вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении.