Пятница, 28 Октября 2022 21:12

АрмИнфо.Под председательством премьер- министра Армении Никола Пашиняна 28 октября в формате видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. В заседании также приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

В ходе заседания обсужден доклад генерального секретаря ОДКБ по итогам работы миссии, направленной в Армению протокольным решением, принятым на заседании Совета коллективной безопасности от 13 сентября текущего года.

В ходе заседания премьер-министр Армении отметил, что в докладе генерального секретаря в основном отражены существующие реалии, в частности, факт вторжения азербайджанских подразделений на суверенную территорию Республики Армения и опасность повторения подобного явления, а также необходимость возвращения азербайджанских сил на исходные позиции.

Никол Пашинян коснулся ожиданий Армении в плане реакции со стороны ОДКБ. В частности, он еще раз подчеркнул необходимость четкой политической оценки со стороны ОДКБ в отношении азербайджанской агрессии, развязанной против суверенной территории Республики Армения 12 мая 2021 года и после этого, в том числе 13-14 сентября 2022 года, и формирования четкой дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.

По итогам заседания министрам иностранных дел стран ОДКБ поручено согласовать проект решения.