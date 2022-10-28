Пятница, 28 Октября 2022 12:27

АрмИнфо.Ереван готов работать с Москвой по предложенным Российской Федерацией базовым принципам урегулирования отношений с Азербайджаном. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметром для установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ. Готовы подтвердить это в Сочи. Надеемся, что Россия поддержит свои предложения>, - отметил глава армянского правительства.

26 октября премьер-министр РА сообщал, что армянская сторона получила приглашение президента РФ Владимира Путина о проведении 31 октября в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана - Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева. Ереван дал согласие на эту встречу. Армянский премьер подчеркивал, что накопилось слишком много вопросов, по которым должен состояться обмен мнениями и озвучены предложения. <Повестка этих встреч всем известна: начиная от обеспечения мира и безопасности в Нагорном Карабахе, и заканчивая ситуацией на границах Армении>, - говорил Пашинян. Он высказал надежду на активные обсуждения в Сочи по всем этим вопросам, в том числе, в двустороннем формате с президентом РФ Владимиром Путиным