Четверг, 27 Октября 2022 13:46

АрмИнфо. Вывод войск - это не требование, это необходимость независимо от того, какой исход примет переговорный процесс. Об этом в ходе брифинга в Парламенте 27 октября заявил председатель Постоянной комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

<То что принадлежит Республике Армении - не является предметом для обсуждений. Мы никогда не потерпим присутствия какого-либо чужого солдата на нашей суверенной территории. Они должны в мирных условиях выйти с нашей территории. В обратном случае это сохранит напряжение конфликта на границе, и ни к чему хорошему это не приведет>, - сказал он.

В свою очередь, секретарь правящей партии <Гражданский договор> Артур Ованнисян добавил, что в каких-либо переговорах, особенно когда ситуация сверх напряженная, любое предусловие может привести к замораживанию или остановке процессов, что крайне опасно, не только в контексте армяно-азербайджанского конфликта, но и для всего региона. Он отметил, что на всех возможных площадках не только армянская сторона, но и международные партнеры очень конкретно и адресно выражают требование о выводе азербайджанских ВС с суверенной территории Армении. < И мы надеемся, что азербайджанское военно-политическое руководство выведет свои войска на исходные позиции>, - заметил Ованнисян.

Отметим, что днями ранее провластный депутат Армен Хачатрян в ходе совещания парламентариев стран-членов ОДКБ в Санкт-Петербурге

сообщил, что за последний год азербайджанские ВС оккупировали 127 кв.км суверенной территории Армении.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию в отношении суверенной территории Армении с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Были обстреляны 36 населенных пунктов Армении, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели более 190 жилых домов, были повреждены энергетические инфраструктуры, объекты водоснабжения, газопроводы, мост и автомобильные дороги.

В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести превышает 200 человек, в том числе погибли 3 гражданских лиц, без вести пропали двое. Ранены 293 военнослужащих и трое гражданских лиц, в плен попали 20 военнослужащих. Имеются доказательства о случаях пыток, нанесения увечий, расчленения плененных или раненных армянских военнослужащих азербайджанцами, и тем самым незаконного убийства.