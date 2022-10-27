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 Четверг, 27 Октября 2022 13:36
Алина Оганесян

Светлана Лаврецова: <Шекспир позволяет над собой издеваться>

Светлана Лаврецова: <Шекспир позволяет над собой издеваться>

АрмИнфо. Санкт-Петербургский Театр юных зрителей (ТЮЗ) им. А.А. Брянцева привез в Ереван настоящую зиму и волшебство. На сцене Национального академического театра им. Г. Сундукяна Петербургский ТЮЗ, которому в этом году исполнилось 100 лет, впервые  предстал перед армянским зрителем  со спектаклем <Зимняя сказка> по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Встреча состоялась благодаря ставшему уже традиционным Шекспировскому театральному фестивалю, прошедшему в Ереване с 17 по 22 октября.

Ровно 3 часа армянский зритель лицезрел со сцены бесшумно падающий снег, который все время шептал о волшебстве, пока на сцене разворачивалась настоящая шекспировская трагикомедия. Прочтение Шекспира в постановке Уланбека Баялиева это была не просто история о добре и зле, нанизанная вереницей сказочных событий, но и удавшаяся попытка показать театр внутри театра, разбавив XVII век современностью, что нашло отклики в сердцах армянского зрителя.

Корреспонденту АрмИнфо во время антракта удалось побеседовать с директором ТЮЗ им. А.А. Брянцева Светланой Лаврецовой. Она подчеркнула, что ввиду насыщенной гастрольной жизни Театра, богатого репертуара, который сегодня представлен 50 спектаклями, не считая постановок на Малой сцене, на Новой сцене, и большого числа экспериментальных представлений, ТЮЗ-у им. А.А. Брянцева за всю свою долгую историю только сейчас удалось попасть в Армению. Помимо этого г-жа Лаврецова указала на премьеры, которые готовятся в Театре юных зрителей, насыщенный репетиционный график. В этой связи она рассказала, что в ТЮЗ премьерный спектакль репетирует Александр Франдетти, который совсем недавно был назначен на должность главного режиссера театра <Ленком Марка Захарова>.

Вместе с тем, Театр, как далее представила Лаврецова, в ноябре должен принять участие в фестивале <Б'АRТ'О>, весной ожидается Международный <Брянцевский Фестиваль> детских театральных коллективов, и необходимо подготовиться к собственному театральному фестивалю <Радуга>, который ежегодно, вот уже на протяжении 24 лет,  проходит в период белых ночей в Санкт-Петербурге.

<Это международный фестиваль, в котором участвуют престижные театральные трупы со всего мира. В течение 7 дней на большой сцене коллективы показывают по одному спектаклю, но параллельно с этим представления проходят на Малой сцене, арендуются различные площадки по всему городу, постоянно организовываются мастер-классы, конференции>, - поделилась руководитель ТЮЗ. Однако, Армения еще никогда, по словам г-жи Лаврецовой, не представляла свое театральное искусство на фестивале ТЮЗ <Радуга>. Она рассказала, что во время своего пребывания в Ереване, планирует посмотреть постановки армянских режиссеров, чтобы выбрать ереванский театр или ереванского режиссера для участия в предстоящей в мае следующего года тюзовской <Радуге>.

Говоря о Шекспировском фестивале, директор Театра выразила восхищение выбранной руководством программой, где шекспировские трагедии были разбавлены музыкальными вечерами, на которых звучали всеми любимые сонеты Шекспира.

Она подчеркнула, что сам Шекспир позволяет режиссерам делать с ним все, что угодно. По мнению руководителя ТЮЗ, Шекспира интересно играть актерам, ставить режиссерам, поскольку он весь состоит из страстей. Проводя параллель с Антоном Павловичем Чеховым, она заметила:  <Чехова сложно ставить режиссерам, они (режиссеры -Ред.) знают, что в пьесе <Вишневый сад> есть место, где все спотыкаются, в <Чайке>, во втором акте, говорят, <попробуй  вытянуть>. С Чеховым действительно сложно работать>.  Шекспира, по словам Лаврецовой, многие знают наизусть, поэтому режиссеры, не желая повторяться, прибегают к различным театральным приемам. <Шекспир позволяет над собой издеваться. То, что вытворяют режиссеры с Шекспиром - с любым другим автором сделать невозможно>, - заключила она.

Стоит отметить, что пьеса <Зимняя сказка> в постановке ТЮЗ им. А.А. Брянцева вошла в LONG LIST Высшей национальной театральной премии <Золотая маска> сезона 2017-2018. Автором сценографии и костюмов спектакля является Юлиан Табаков - болгарский художник и декоратор, музыку для спектакля написал Лауреат Национальной премии Литвы в области литературы и искусства Фаустас Латенас, художником по свету - Майя Шавдатуашвили. В пьесе задействованы Народный артист РФ Валерий Дьяченко, Заслуженный артист РФ Сергей Шелгунов, Лауреаты Молодежной Премии Санкт-Петербурга: Анна Мигицко, Дмитрий Ткаченко, Олег Сенченко и др. Премьерный показ <Зимней сказки> состоялся в мае 2018 года.  Напомним, что XVI Шекспировский международный театральный фестиваль прошел в Ереване с 17 по 22 октября при поддержке благотворительной организации <МЕНК>. В фестивале приняли участие более 250 участников и гостей из 10 стран, в том числе артисты, директора международных фестивалей из Италии, Венгрии, Румынии, Казахстана, Ирана, Болгарии, России, Грузии и Франции. На 11 театральных подмостках Еревана и Гюмри было показано 19 спектаклей с участием 18 театральных коллективов. В этом году фестиваль проходил под лозунгом #SaveCulture и #StopAggression.

Хедлайнерами Шекспировского фестиваля стали спектакли Санкт-Петербургского ТЮЗа <Зимняя сказка> (Россия) и  спектакль <Ромео и Джульетта> театральной трупы IM Perfect (Италия).   В рамках фестиваля состоялась также специальная программа , предназначенная для студентов и независимых театральных трупп из Армении и зарубежья. Мастер-классы проводили известный театральный режиссер, педагог, лауреат нескольких театральных премий Юрий Бутусов (Россия) и известный грузинский режиссер Роберт Стуруа.

Все вырученные с показов средства направлены на благотворительность, в частности на реабилитационную терапию детей с ограниченными возможностями.

Напомним, что Ереванский международный Шекспировский театральный фестиваль - член всемирно известной Европейской сети Шекспировских фестивалей. Основателем фестиваля является председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян, а  директором (с 2016 года) - Каро Балян.

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