Как отметил премьер-министр РА Никол Пашинян, террористический акт, совершенный 23 года назад, был нападением на Армению, ее суверенитет и независимость. Он напомнил, что в этот день группа террористов, вооруженных огнестрельным оружием проникла в зал заседаний Национального Собрания, убив председателя НС Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна, вице-спикеров НС Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутатов НС Генриха Абрамяна, Арменака Арменакяна и Микаэла Котаняна.

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