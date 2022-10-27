Четверг, 27 Октября 2022 13:10

АрмИнфо. Наблюдатели ЕС в Армении отправились в свой первый патруль. Об этом говорится в сообщении EU Security Defence (Защита безопасности ЕС) в Твиттер.

"В течение следующих двух месяцев Наблюдательная миссия ЕС будет следить за ситуацией на армянской стороне армяно-азербайджанской границы, чтобы укрепить доверие и внести свой вклад в работу пограничных комиссий", - говорится в сообщении.

Гражданская миссия ЕС из 40 специалистов прибыла в Ереван в начале октября.