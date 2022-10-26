Среда, 26 Октября 2022 18:36

АрмИнфо. Армянская сторона получила приглашение президента РФ Владимира Путина о проведении 31 октября в Сочи трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана.

Об этом 26 октября в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата парламента от правящей фракции <Гражданский договор> Саркиса Ханданяна.

<Я подтвердил свое участие во встрече. Что касается участия президента Азербайджана Ильхама Алиева, то у меня нет на данном

этапе соответствующей информации>, - сказал премьер-министр. Он напомнил, что в последний раз встреча в этом формате состоялась в ноябре прошлого года. Ожидания от новой встречи, продолжил глава правительства, необходимо рассматривать в контексте произошедших после ноябрьской встречи развитий ситуации. <Можно было бы вернуться и к результатам трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но очевидно одно: накопилось слишком много вопросов, по которым должен состояться обмен мнениями и озвучены предложения. Повестка этих встреч всем известна: начиная от обеспечения мира и безопасности в Нагорном Карабахе, и заканчивая ситуацией на границах Армении. В марте текущего года вооруженные силы Азербайджана вторглись в зону ответственности российских миротворцев, и для армянской стороны непонятно отсутствие реакции с их стороны. Также на различных уровнях звучат заявления из Баку о предоставлении неких коридоров, которые по непонятным причинам подхватывают в Москве, несмотря на сделанные ранее заявления президента РФ, подписанных документов, заявлений МИД России и заявлений, сделанных российским вице-премьером>, - отметил глава армянского правительства.

Он отметил, что в заявлении от 26 ноября прошлого года стороны договорились предпринять меры по повышению уровня безопасности на

армяно-азербайджанской границе и начать работу комиссий по делимитации границы. Тогда официальный Ереван заявил о необходимости

формирования механизмов безопасности, и лишь после этого начать предметный разговор о делимитации и демаркации границ. И тогда же некоторые российские партнеры утверждали, что процесс начала работы комиссии сам по себе должен привнести элементы безопасности. Армянская сторона, подчеркнул Пашинян, не разделяла этой точки зрения, пытаясь, тем не менее, проявить гибкость, чтобы выйти из тупика. Однако после формирования комиссий по делимитации страна столкнулась с новой агрессией со стороны Азербайджана 13 сентября. <Меня удивляет, что те наши российские партнеры, которые говорили о работе комиссий как элементе безопасности, до сих пор не дали четких комментариев относительно этой агрессии>, - отметил Пашинян.

Он высказал надежду на активные обсуждения в Сочи по всем этим вопросам, в том числе, в двустороннем формате с президентом РФ Владимиром Путиным.