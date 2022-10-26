Среда, 26 Октября 2022 18:13

АрмИнфо. В результате обращения Армении в ОДКБ, состоялось внеочередное заседание Совета Организации, после чего группа ОДКБ посетила Гегаркуникскую и Сюникскую области, чтобы на месте оценить последствия вооруженной агрессии ВС Азербайджана.

Об этом, отвечая на вопросы парламентариев в ходе правительственного часа, заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян. <Мы инициируем в ближайшее время внеочередное заседание Совета ОДКБ, чтобы обсудить этот доклад. Надеюсь, что очень скоро заседание состоится>, - сказал он.

Премьер также заметил, что Армения ожидает от ОДКБ четкой политической оценки происходящего, и принятия дорожной карты для восстановления территориальной целостности Армении.

<Это ожидания не только правительства, но и всего общества и народа Армении>, - сказал Пашинян.

Отметим, что 20 сентября миссия ОДКБ во главе с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем прибыла в Армению для изучения ситуации, в том числе, на границе Армении и Азербайджана и подготовки предложений по дополнительным совместным мерам. На Миссию возлагались задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном.