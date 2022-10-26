Среда, 26 Октября 2022 14:51

АрмИнфо.На столе переговоров между Арменией и Азербайджаном нет какого-либо документа. Об этом 26 октября журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, имеются сотни предложений и мнений, которые достались из прошлого, направленные в будущее инициативы, но говорить об обсуждениях по какому-либо документу не приходится. <Имеются видения армянской стороны, о которых неоднократно заявлялось, к числу которых относится неуважительное отношение со стороны Баку к суверенной территории Армении, воинственная риторика, звучащая из Азербайджана. <Границы Республики Армения являются для нас той <красной> линией, за которую мы никогда не перейдем, и, следовательно, наши партнеры должны учитывать эту ситуацию>, - отметил глава армянского парламента.

Тем не менее, спикер выразил надежду на то, что до конца текущего года будет подписан мирный договор. При этом, по его словам, вопрос о 29,8 тыс кв.км территории Армении не обсуждается. <Азербайджан должен незамедлительно покинуть все международно признанные территории Армении, и в ходе встреч с международными партнерами этот вопрос постоянно поднимается, поскольку является важнейшим. Республика Армения ежедневно подвергается нападениям, и мы обязаны ее защищать. Те же партнеры, которые приняли на себя определенные обязательства, касающиеся безопасности страны, должны были их выполнить, но мы, как правило, слышим в ответ различные сказки>, - сказал спикер, добавив, что площадь республики небольшая, и никто не собирается уступать даже 1 метра своей территории.

Симонян отметил, что Армения не портит отношений ни с одной страной мира. Страна лишь хочет, чтобы по отношению к ней была проявлена справедливость, а партнеры, взявшие на себя обязательства по обеспечению безопасности государства, должны их выполнить. <В этом вопросе нет эмоций или игры в ромашку, типа <любит>, <не любит>, имеются обязательства, и мы будем последовательны в решении этой проблемы. В противном случае, попытаемся на всех площадках защитить жизни наших ребят и наших границ>, - подчеркнул Симонян.

Спикер выразил сомнение в том, что Россия заинтересована в смене политического курса властей Армении, поскольку официальный Ереван в этом направлении не предпринимал каких-либо шагов. <Сразу после бархатной революции мы заявили о нашей приверженности к сохранению ОДКБ и российской военной базы в Армении, но де-факто мы видим, что не Армения вышла из ОДКБ, а сама Организация вышла из Армении. Если структура действительно покинула страну, то должна была проинформировать нас об этом, что позволило бы найти иные механизмы по защите границ Армении. К счастью, и наш стратегический партнер, и ОДКБ уже осознают, что путей для отхода уже нет>, - сказал председатель НС.

Он напомнил, что Россия считает и Азербайджан своим союзником. <Мягко говоря, Баку откровенно врет в этом вопросе всеми возможными средствами. Во время встреч со своими европейскими партнерами представители Азербайджана обвиняют нас в нашей пророссийской ориентации, а в Москве руководитель соседней страны обвиняет нас в прозападной позиции. Это метод работы Азербайджана, в отличии от которого мы открыты и честны со всеми партнерами, говоря то же самое, о чем говорим в России или в Европе>,- подчеркнул Симонян. -