Среда, 26 Октября 2022 10:34

АрмИнфо.В Госдепе отреагировали на критику официального представителя МИД России Мари Захаровой в адрес коллективного Запада.

Так, 25 октября в ходе еженедельного брифинга, на просьбу дать оценку заявлениям Захаровой о том, что Запад пытается выдавить Россию из Закавказья и занимается саморекламой в вопросе урегулирования отношений между Ереваном и Баку, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс категорически не согласился с такой оценкой российского дипломата.

"Во-первых, мы, безусловно, возражаем против того, чтобы наши усилия квалифицировались как самореклама. Нет ничего саморекламного в стремлении положить конец многолетним конфликтам и многолетним обострениям, которые привели к насилию и, в конечном итоге, к гибели как армян, так и граждан Азербайджана. Наша единственная цель здесь - увидеть и помочь этим странам работать вместе для достижения всеобъемлющего и прочного мира и, в конечном итоге, для спасения жизней. Не знаю, что в этом можно расценить как саморекламу", - сказал Прайс.

Как подчеркнул госсекретарь, продолжил он, США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. По словам представителя Госдепа, США призвали обоих лидеров встречаться в любом удобном для них формате.

"Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Вот почему госсекретарь Блинкен собрал своих коллег-министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в сентябре, впервые после недавней вспышки насилия они оказались в одном помещении. В конечном счете, Армения и Азербайджан должны решить, будет ли приглашение президента Путина полезным для них в стремлении к этому прочному миру. Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее продолжающееся жестокое вторжение в Украину свидетельствует о том, что Москва мало уважает суверенитет своего соседа и вряд ли является надежным долгосрочным партнером. Но в конечном итоге это будет решение, к которому должны будут прийти Армения и Азербайджан", - отметил Прайс.

При этом он заверил, что, в конечном счете, нет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов в вопросе суверенитета и независимости стран Южного Кавказа. "Восстановление независимости Армении, Азербайджана и Грузии от Советского Союза в 1991 году стало знаменательным событием, которое гарантировало каждой из этих стран право преследовать свои собственные внешнеполитические интересы независимо от Москвы или любой другой страны", - отметил он.

Ранее, Захарова обвинила коллективный Запад в попытке вытеснить Россию из Закавказья. По ее словам, действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, НПО и СМИ с удвоенной силой стремятся насадить в обществе антироссийские настроения.

Она указала на бесцеремонный и нахрапистый подход Запада к нормализации армяно- азербайджанских отношений. "Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя - отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья.

Присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки. Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции. Продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона. Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г.", - добавила Захарова.

По ее словам, параллельно тиражируются голословные обвинения в том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией.

Захарова в этой связи напомнила, что именно Россия остановила войну в ноябре 2020 г., направила миротворцев, которые принесли мир и стабильность в регион, и по сей день вносит решающий вклад в урегулирование вооруженных инцидентов между Баку и Ереваном.

"Попытки же внешних сил добиться вывода Российского миротворческого контингента как раз и направлены на дестабилизацию Южного Кавказа",- заметила российский дипломат.

В заключение она сообщила, что президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов