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 Вторник, 25 Октября 2022 23:38
Марианна Мкртчян

Очередное проявление предательства - правозащитник о запрете въезда в Армению Константина Затулина

Очередное проявление предательства - правозащитник о запрете въезда в Армению Константина Затулина

АрмИнфо."Очередное проявление предательства", так прокомментировал председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян  запрет въезда в Армению российскому депутату Константину Затулину.

"Таким образом, указом диктатора депутату Государственной думы России

К.онстантину Затулину был запрещен въезд в Армению. Кстати, Затулин - один из видных российских политиков, открыто симпатизирующий Армении, Арцаху и армянскому народу. В своих публичных выступлениях г-н Затулин всегда высказывается за независимость Арцаха, резко противореча проазербайджанскому деятелю Игорю Коротченко", - заявил Ишханян.

Правозащитник также признал, что Затулин тоже критикует сегодняшнее "протурецкое" правительство в Армении, но никогда не выходит за рамки корректности.

Ишханян считает, что к Затулину относятся так же, как к видному представителю армянской диаспоры Франции Мураду Папазяну и другим деятелям, которым также запретили въезд в Армению.

По словам правозащитника, если критиков властей внутри Армении подвергают преследованиям, заключают в тюрьмы, то иностранным деятелям просто запрещается въезд в РА.

"А азербайджанцы и турки свободно посещают Армению, покупают здесь недвижимость, издеваются над нами у памятника Геноциду армян, Армению называют своей родиной в обозримом будущем. Диктатор заявляет, что азербайджанские автомобили в любой момент могут пересечь границу Армении. Диктатор передает курдских повстанцев Турции, пожимает руки и прислуживается  перед президентами Азербайджана и Турции, готовых разорить Армению, и премьер-министра Венгрии, сдавшего убийцу. Диктатор запрещает въезд Затулину в Армению, чтобы потом с распростертыми объятиями встречать Коротченко. Это еще одно проявление предательства", - резюмировал правозащитник.

Отметим, что сегодня стало известно, что власти Армении объявили персоной нон грата большого друга армянского народа, российского депутата Константина Затулина. 

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