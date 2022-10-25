Вторник, 25 Октября 2022 23:37

АрмИнфо.Договоренности о встрече спецпредставителей Армении Рубена Рубиняна и Турции Сердара Кылыча в каком-либо месте или в конкретном промежутке времени нет.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя публикацию в турецкой газете Sabah о том, что следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится в Турции.

Он подчеркнул, что в ближайшее время на границе запланирована встреча представителей профильных ведомств двух стран для обсуждения реализации достигнутых в июле двух договоренностей. По словам, пресс-секретаря МИД Армении, договоренности касаются начала прямых авиаперевозок грузов и открытия границы для граждан третьих стран