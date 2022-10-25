Вторник, 25 Октября 2022 23:36

АрмИнфо.Действующие власти Армении продолжают антиармянскую и антиарцахскую политику, исходящую из интересов Баку и Анкары. Об этом говорится в заявлении блока <Армения>, опубликованном в связи с признанием председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина персоной нон грата в Армении.

В сообщении говорится, что мишенью властей оказываются лица, которые на протяжении многих лет подвергались критике со стороны Турции и Азербайджана и которые в своей общественной, профессиональной или политической деятельности имели и имеют подходы, вытекающие из интересов Армении, Арцаха и армянского народа

Примечательно, что представленное разъяснение о том, что Константин Затулин является нежелательным лицом в Армении и о запрете ему въезда в РА, было направлено заведующим отделом внешних связей Национального Собрания РА.

<Этот шаг властей направлен, с одной стороны, на удовлетворение требований Баку и Анкары, а с другой - на разрыв дружественных и союзнических отношений между Арменией и Россией>, - говорится в заявлении.

Блок <Армения> решительно осуждает <этот очередной антиармянский шаг нынешних властей Армении>, заявляя, что в условиях проводимой политики вызовы безопасности Армении и Арцаха только возрастают.