Вторник, 25 Октября 2022 16:10

АрмИнфо. Третий квартал 2022 года стал напряженным периодом для армянских СМИ, что было вызвано рядом чрезвычайных ситуаций: мощным взрывом, унесшим жизни более десятка человек в ереванском торговом центре <Сурмалу> в августе, и последующими событиями, связанными с ним, новой агрессией, развязанной Азербайджаном в сентябре на суверенной территории Армении и кровопролитными столкновениями, а также эскалацией внутриполитической борьбы в стране.

Об этом 25 октября на пресс-конференции заявил председатель Комитета в защиту слова Ашот Меликян.

Он отметил, что военные действия со стороны Азербайджана стали серьезной угрозой для освещающих эти действия представителей СМИ. В частности, в поселке Сотк на границе с Арменией противник нацелился на группу журналистов и открыл огонь в этом направлении. Российские миротворцы также создали ненужные препятствия для представителей армянских СМИ, которые запретили некоторым журналистам въезд в Арцах, чему не было дано должного обоснования.

За рассматриваемый период были зарегистрированы конфликтные ситуации между высокопоставленными чиновниками и представителями СМИ при исполнении последними своих профессиональных обязанностей. В целом, как отметил Меликян, в третьем квартале на 7 случаев увеличилось количество случаев давлений на СМИ и журналистов, в том числе, с использованием правовых механизмов. Что касается физического насилия в отношении представителей СМИ и нарушений права на получение и распространение информации, то их количество уменьшилось на 9 и 4 случая соответственно. <Тем не менее, ситуация остается тревожной, так как в кризисных ситуациях продолжают повторяться случаи необоснованного применения силы сотрудниками правоохранительных органов, государственные ведомства часто не реагируют должным образом на запросы СМИ о предоставлении информации, а отношения между официальными лицами и журналистами являются проблематичными. Так, за последние три месяца Комитет зафиксировал 18 случаев различных случаев давления на журналистов и СМИ, 20 нарушений права на получение и распространение информации и 2 факта физического насилия, в результате которых пострадали 3 представителя СМИ. Количество новых исков, поданных против СМИ - 9>, - подчеркнул глава Комитета.

Он добавил, что попытки властей продвигать законодательные инициативы без консультаций и консультаций с журналистскими организациями вызывают тревогу. Например, за рассматриваемый период

были введены в обращение два законопроекта о внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об аудиовизуальных средствах массовой информации". <Заметным> событием стало принятие 14 сентября Национальным Собранием поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточена ответственность за нарушения свободы информации. В течение квартала продолжался судебный спор между Вторым армянским телеканалом и Комиссией по телевидению и радио, связанный с решениями, принятыми по результатам лицензионных конкурсов. Сложилась беспрецедентная ситуация, когда после проигрыша в судах Комиссии пришлось объявлять новые конкурсы на выдачу лицензий на использование столичных и республиканских слотов в общедоступных мультиплексах.