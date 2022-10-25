Вторник, 25 Октября 2022 16:09

АрмИнфо.До сегодняшнего дня власти Армении не подготовили концепцию или план реформирования вооруженных сил. Об этом в ходе брифинга 25 октября заявил экс-министр обороны Армении, член фракции <Честь имею> Сейран Оганян.

<Я лично в Национальном Собрании спрашивал у Никола Пашинян на каком основании он говорит, что в армии осуществляются реформы? И какой документ для этого составлен: план реформирования, развития, концепция. После длительного разговора, он сказал, что по сути такого документа не существует. После чего один из представителей кабмина Армении заявил, что данный документ отправлен на доработку>,

- сказал он. В этой связи Оганян подчеркнул, что реформирование Вооруженных Сил предусматривает пересмотр военной и оборонной политики, и осуществляется при поддержке местной и международной экспертной группы, действующей в составе межведомственной комиссии.

<Это говорит о том, что 2 года над концепцией или планом реформирования никто не работал. Велись только разговоры>, -

подчеркнул экс-министр обороны. При этом он заметил, что если в мирных условиях на составление подобного документа требуется от 6

месяцев до 1 года, то в условиях, которых находится Армения, власти обязаны были составить этот план в период от 3 до 6 месяцев.-