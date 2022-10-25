Вторник, 25 Октября 2022 14:33

АрмИнфо. Власти Армении объявили персоной нон грата самого проармянского депутата России Константина Затулина.

Как стало известно сегодня из сообщения на сайте газеты "Айкакан жаманак", принадлежащей семье действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, председатель Комитета Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объявлен в Армении нежелательной персоной. Ему запрещен въезд в Республику Армения.

При этом на сайте газеты запрет аргументируется тем, что Затулин неоднократно обвинял власти Армении в проигрыше в ходе 44-дневной войны 2020 года. Более того, в статье, Затулина обвинили во вмешательстве во внутренние дела Армении, а также в озвучивании тезиса о том, что власти страны пытаются вбить клин в армяно-российские союзнические отношения.

“А в интервью, данном "Еркир-медиа" во время своего последнего визита в Армению, Затулин обвинил премьер-министра в подписании соглашения с Азербайджаном по "коридору" через суверенную территорию Армении. "Вопросы о возможном коридоре нужно задавать подписавшим, "коридор" подписал Пашинян", - сказал Затулин.

Отметим, однако, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября нет упоминания о коридоре через суверенную территорию Республики Армения. В заявлении упоминается только Лачинский коридор”, - говорится в данной статье.

Примечательно, что о «коридоре» говорил не только Затулин, но и множество раз руководство Азербайджана и Турции.

В АрмИнфо попытались получить комментарий в этой связи в офисе Затулина, однако, депутат пока не выходит на связь.

Добавим, что данное сообщение выходит в преддверии запланированного на 27 октября заседания армяно-российского “Лазаревского клуба” в Ереване. Из этого заявления можно предположить, что заседание клуба, которым с российской стороны руководит Затулин, может оказаться под вопросом.

Добавим также, что днями ранее Константин Затулин в эфире одного из российских федеральных каналов вновь заступился за Армению и армян Нагорного Карабаха, заявив, что если армянские власти подпишут «Западный вариант» мирного соглашения с Азербайджаном, то армян Арцаха ждет геноцид. Позже МИД Азербайджана направило ноту протеста России в связи с якобы прозвучавшими на российских федеральных каналах проармянскими «враждебными заявлениями» в адрес АР.