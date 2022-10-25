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АрмИнфо. В г.Шепетовке Хмельницкой области установлен армянский хачкар в память невинных жертв украинского и армянского народов.
Как сообщили АрмИнфо в Союзе армян Украины, памятник освятил глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян.
Уже 4 десятка таких хачкаров по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна установлены во всех областях Украины.
На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян, глава Военной-гражданской администрации Шепетовки, представители Римско-католической и Православной Церквей Украины.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Сейран Оганян: Формула, предложенная Западом, приведет к окончательной потере Арцаха
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|Ваан Унанян: Армения и Турция обсудят возможности прямых авиаперевозок и открытия границы для граждан третьих стран
|Блок <Армения> о ситуации с Затулиным: Этот шаг властей направлен на удовлетворение требований Баку и Анкары, и разрыв дружественных и союзнических отношений с Россией
|Наблюдатели Минской группы ОБСЕ посетили Гегаркуник
|Армен Григорян провел телефонный разговор со старшим директором СБ США по делам Европы
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|Министр обороны Азербайджана выразил удовлетворение деятельностью подразделения коммандос, участвующих в казни армянских военнопленных
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|Третий квартал 2022 года стал напряженным периодом для армянских СМИ - правозащитник
|Экс-министр обороны: До сегодняшнего дня власти Армении не подготовили план реформирования вооруженных сил
|Константин Затулин назвал оскорбительным шагом запрет на въезд в Армению
|"АРАРАТБАНК" и Благотворительный фонд "4090": рука об руку во имя образования защитников Родины
|Власти Армении объявили персоной нон грата самого высокопоставленного главу проармянского лобби России
|В Хмельницкой области Украины открыт хачкар в память невинных жертв украинского и армянского народов
|IAGS призвал Азербайджан вывести своих солдат с территории Армении и уважать право на самоопределение армян Арцаха, гарантированное Уставом ООН
|Чиновники в Армении будут лишены возможности получать дорогие подарки
|Ишхан Сагателян: Азербайджан и Турция всецело впряглись в антидашнакскую пропаганду
|ВС Азербайджана дважды за вечер нарушили режим прекращения огня на восточном участке границы
|Кремль: Готовится саммит РФ-Армения-Азербайджан
|Рабочий визит делегации Tуркменистана в Pеспублику Kорея
|Делегация Туркменистана принимает участие в Форуме ЦА-Республика Корея в Сеуле
|Оппозиционный депутат обвинил премьера Армении в распространении лжи
|Москва обвинила внешние силы в попытках добиться вывода российского миротворческого контингента из Арцаха и дестабилизации Южного Кавказа
|Армения и Польша готовятся к подписанию большой программы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и спорта на 2022-2026гг.
|На фоне войны в Украине не следует забывать о конфликте в Армении - Макрон
|СМИ: Третье заседание госкомиссий по вопросам делимитации между Арменией и Азербайджаном состоится в ноябре в Брюсселе
|Делегация миссии ОБСЕ ознакомилась с последствиями азербайджанской агрессии в Сюнике
|Пашинян о результативности антикоррупционной политики: и довольны, и не довольны
|Алиев на встрече с Гарибашвили заявил о готовности провести консультации между Грузией, Азербайджаном и Арменией, в случае согласия Еревана
|Сотрудник Госдепа США ознакомился с последствиями вражеской агрессии в Гегаркунике
|Сейран Оганян: Армянские власти сдали более 50 позиций врагу в ходе последней азербайджанской агрессии
|СНБ: выявлено преступление коррупционного характера в судебной системе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Израильский эксперт: По мере продвижения армяно-азербайджанских мирных переговоров, проблема Армении только усугубляется
|СМИ: Прорабатывается встреча Путин-Пашинян-Алиев
|Мирзоян: Миссия ОБСЕ по оценке потребностей в Армении - необходимость, возникшая после агрессии Азербайджана в отношении суверенитета РА
|Глава МИД Ирана встретился с премьер-министром Армении
|Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию Азербайджана
|Декларация об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан
|Суд в Ереване арестовал помощника судьи Арусяк Алексанян
|Генконсул Ирана капанцам: Будьте спокойны, я здесь!
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Амир Абдоллахиян: Иран воспринимает безопасность Армении и региона как собственную безопасность
|Секретарь СБ сообщил о готовности Еревана продолжать демократические реформы
|Докладчик Европарламента спикеру: Нападение было со стороны Азербайджана, на территорию Армении вторглись не с Марса
|Затулин: Россия не считает возможным отказаться от обсуждения проблемы самоопределения, прав и свобод армянского населения в Нагорном Карабахе
|Tурция планирует открыть генконсульство в оккупированном Шуши
|Французский регион предоставит Сюнику 300 тыс евро на преодоление последствий азербайджанской агрессии
|Чавушоглу раскритиковал решение ОБСЕ об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
|Депутаты НС Армении рассказали европейским коллегам об угрозах Армении и решимости Еревана любой ценой защитить интересы РА
|В Лиссабоне состоялись армяно-португальские межмидовские консультации
|Партия <Единая Родина> готова поддержать кандидатуру Рубена Варданяна на посту госсекретаря Арцаха
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