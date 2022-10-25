Вторник, 25 Октября 2022 12:01

АрмИнфо.Исполнительный совет Международной ассоциации исследователей геноцида решительно осуждает вторжение Азербайджана в Республику Армения и продолжающееся агрессии против армянского народа в Республике и в Арцахе (Нагорном Карабахе) и выражает обеспокоенность опасностью геноцида в отношении армянского населения этого образования.

Об этом говорится в заявлении Исполнительного совета IAGS в связи с агрессией Азербайджана против Республики Армения и коренных армян Южного Кавказа.

В заявлении напоминается, что 13 сентября 2022 года Азербайджан начал наступление на суверенную территорию Республики Армения с использованием тяжелой артиллерии, а также реактивных систем залпового огня и ударных беспилотников. Напоминается, что под вражеским огнем были населенные пункты Варденис, Горис, Ишканасар, Капан, Сотк, Артаниш, Джермук и ряд других приграничных сел в Республике Армения.

"Это нападение привело к гибели более 210 армянских солдат, а также к многочисленным жертвам и ранениям мирных жителей. Хотя шаткое прекращение огня еще соблюдается, насилие со стороны Азербайджана продолжается, включая сообщения о казнях армянских военнопленных. Более 7000 мирных жителей были перемещены, а жилые дома и местная инфраструктура разрушены в попытке этнически очистить большую часть территории Республики Армения от армян", - говорится в заявлении IAGS.

В заявление также указывается на наличие рисков геноцида армянского населения в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. В этом русле отмечается, что это насилие происходит в контексте предшествующего геноцида против этнических армян в 1915-1923 гг. в Османской империи.

"Турция продолжает поддерживать Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте, в том числе путем предоставления беспилотников и наемников. Президент Турции Эрдоган назвал армян "оккупантами", несмотря на многовековую историю урарту и их потомков, армян, в регионе. Нынешнее насилие является частью длительного процесса насилия со стороны азербайджанского режима в отношении коренного армянского населения Южного Кавказа", - говорится в заявлении, в котором напоминается о нескольких этапах карабахского конфликта, последний из которых начался в сентябре 2020 года и продолжался до сих пор, несмотря на предполагаемое прекращение огня.

"Нынешний конфликт включает применение неизбирательного оружия, а

также гибель и перемещение гражданских лиц. Власти Азербайджана

открыто разжигают ненависть к армянам. Акты подстрекательства или

пропаганды ненависти направлены против армян", - говорится в

заявлении IAGS.

В организации обратили внимание, что государственная политика Азербайджана включает антиармянский дискурс и пропаганду, в том числе через выступления правительства и средства массовой информации.

"Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев делал такие заявления, как: "Армения как страна не представляет никакой ценности. Фактически это колония, форпост, управляемый из-за рубежа, территория, искусственно созданная на древних азербайджанских землях". Алиев не признает международно признанную территориальную целостность Республики Армения. Алиев также использует бесчеловечные формулировки, такие как: "Мы прогнали их с наших земель, как собак. Я сказал, что мы будем преследовать их, что мы будем преследовать их, как собак, и мы преследовали их, мы преследовали их, как собак". Подобные заявления свидетельствуют о планомерной кампании по прекращению присутствия армян на их исторической и современной родине. Эти и другие заявления демонстрируют наличие риска геноцида и могут быть приравнены к подстрекательству к геноциду и, возможно, к другим международным преступлениям", - отмечается в заявлении.

В IAGS также указали на факты культурного геноцида в ходе конфликта, и опасений армянской стороны об уничтожении армянского культурного

наследия на территориях, оккупированных Азербайджаном.

"Некоторым армянским памятникам и церквям сотни лет, например, церковь Святого Нишана, монастырский комплекс Дадиванк и хачкары на кладбищах, датируемые IX веком и ранее. В Азербайджане принято представлять "альтернативные" истории армянских церквей, утверждая, что они "кавказско-албанские" и были "арменизированы" только в XIX веке. Все подобные заявления были опровергнуты за пределами Азербайджана. Переписывание истории и культурное разрушение являются ключевыми признаками геноцида. Цель геноцида состоит в том, чтобы уничтожить, полностью или частично, целевую группу, и один из способов, с помощью которого преступники осуществляют это разрушение заключается в разрушении культуры: уничтожении самой сущности идентичности группы и любых следов их существования в этом месте", - констатировали в организации.

В этом ключе Исполнительный совет напомнил, что Международный суд (МС) признал серьезность ненавистнических высказываний и культурного разрушения со стороны Азербайджана по отношению к армянам и армянской культуре. В своем постановлении о временных мерах от 7 декабря 2021 года МС счел утверждения Армении о нарушениях Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации правдоподобными и выразил обеспокоенность тем, что такие нарушения "могут нанести серьезный ущерб" защищаемым группа.

Также отмечается, что нападения на суверенную территорию Республики Армения также, вероятно, нарушают Устава ООН, Хельсинкский Заключительный акт и соглашение о прекращении огня, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 2020 года, положившее конец 44-дневной карабахской войне (27 сентября 2020 г. - 10 ноября 2020 г.).

Чтобы устранить риск геноцида, Исполнительный совет ученых призывает: международное сообщество, академические и культурные организации осудить насилие и разжигание ненависти со стороны Азербайджана в отношении Армении и принять все необходимые меры для принуждения Азербайджана к прекращению боевых действий и разжигания ненависти против Республики Армения и коренных армян Арцаха;

Азербайджан выполнить постановление Международного Суда о временных мерах от 7 декабря 2021 года; Азербайджан вывести своих солдат с территории Республики Армения и уважать право на самоопределение армян Арцаха, гарантированное Уставом ООН (глава I, статья 2); международное сообщество призвать авторитарный режим президента Азербайджана Ильхама Алиева к ответственности за преступление агрессии (преступления против мира), военные преступления и преступления против человечности, совершенные против Армении и армян с сентября 2020 года