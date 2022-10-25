Вторник, 25 Октября 2022 10:52

АрмИнфо. ВС Азербайджана дважды за вечер нарушили режим прекращения огня на восточном участке границы.

Так, согласно утренней сводке Минобороны РА о ситуации на передовой, 25 октября в 01:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном направлении армяно- азербайджанской границы.

Кроме того, в 21:30 МО РА также сообщало, что вражеские силы 24 октября в 20:30 открыли огонь по армянским позициям на восточном участке армяно-азербайджанской границы из стрелкового оружия различного калибра.

"У армянской стороны потерь нет. По состоянию на 21:30 ситуация относительно стабильная",- отмечалось в вечернем сообщении МО РА.