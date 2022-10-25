Вторник, 25 Октября 2022 10:43

АрмИнфо. Саммит РФ-Армения-Азербайджан готовится, о дате и месте его проведения Кремль сообщит. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Саммит готовится. О дате и месте сообщим", - заявил Песков, передает РИА Новости.

Отметим, что накануне вечером официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что президент РФ Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов.

Ранее, российские СМИ со ссылкой на диписточники сообщали, что скорее всего встреча пройдет в Сочи в конце октября.