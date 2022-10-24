Понедельник, 24 Октября 2022 23:05

АрмИнфо Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать процессы, происходящие вокруг Армении и армяно-азербайджанской нормализации. «Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения. В стремлении нанести ущерб многовековым связям между нашими странами и народами предпринимаются шаги по дискредитации политики России в регионе. Действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, НПО и СМИ с удвоенной силой стремятся насадить в обществе антироссийские настроения», - отметила она. Убеждены, продолжила Захарова, что попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом. «Настроены на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы. У нас развивается диалог по военно-политической и военно-технической линиям.

Товарооборот растет рекордными темпами. Реализуются и прорабатываются серьезные проекты в транспортно-логистической, инфраструктурной, горнодобывающей, высокотехнологичной сферах. Десятки крупных российских компаний готовы и далее вкладываться в экономику Армении.

Успешно решаем задачи по укреплению энергетической и продовольственной безопасности республики. Поддерживаются разветвленные контакты в научной, образовательной и культурной областях. Значительные выгоды Еревану приносит участие в ЕАЭС», - обратила внимание представитель МИД России. Вместе с тем она подчеркнула, что бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. «Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья. Присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки. Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции. Продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона. Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г.», - добавила Захарова.

По ее словам, параллельно тиражируются голословные обвинения в том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией. Захарова в этой связи напомнила, что именно Россия остановила войну в ноябре 2020 г., направила миротворцев, которые принесли мир и стабильность в регион, и по сей день вносит решающий вклад в урегулирование вооруженных инцидентов между Баку и Ереваном. «Попытки же внешних сил добиться вывода Российского миротворческого контингента как раз и направлены на дестабилизацию Южного Кавказа. На всех уровнях продолжаем работу с партнерами в интересах комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, согласование мирного договора, решение гуманитарных проблем, налаживание общественного и экспертного диалога. В то же время для достижения мира необходимы политическая воля и согласие обеих сторон»,- заметила российский дипломат. В заключение она сообщила, что президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов.