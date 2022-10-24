Понедельник, 24 Октября 2022 17:51

АрмИнфо.Выдвинутая для поддержания мира в регионе Южного Кавказа "Мирная инициатива добрососедства", не противоречит и не заменяет какой-либо другой формат сотрудничества. Об этом 24 октября заявил премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Грузинский премьер отметил, что на встрече обсуждалась ситуация в регионе и в мире, с учетом войны в Украине.

"Сегодня у нас была очень важная встреча. Мы говорили о многих вопросах, связанных с крепким партнерством и сотрудничеством между нашими странами. Мы также рассмотрели сложную ситуацию в мире, текущие процессы. Естественно, мы коснулись ситуации в регионе и все согласны с тем, что происходящее в Украине должно регулироваться путем переговоров", - отметил Гарибашвили.

При этом он обратил внимание на то, что перед лицом быстро меняющихся и сложных вызовов в регионе и мире большое значение придается миру и стабильности, которые являются ключевыми факторами благополучия Юного Кавказа и народов региона в целом.

"Мы также коснулись текущей ситуации в регионе, недавней договоренности между Азербайджаном и Арменией о начале мирного переговорного процесса. Это, конечно, вселяет в нас большие надежды.

Я хотел бы еще раз подтвердить, что Грузия, я и наше правительство заявляем о нашей полной готовности продолжать и поддерживать мирную политику, которую мы начали вместе. Также хочу отметить, что упомянутая инициатива мирного соседства не противоречит и не заменяет какой-либо другой формат сотрудничества, напротив, она будет помогать, и я верю, что вместе мы сделаем много важных дел", - сказал Гарибашвили, сообщает Новости Грузия.

Меж тем, как передает Анадолу, Ильхам Алиев в свою очередь заявил о готовности провести консультации между Грузией, Азербайджаном и Арменией, если Ереван одобрит данную инициативу.

Алиев отметил, что сегодняшний визит придаст новый импульс дружественным и братским отношениям между Азербайджаном и Грузией.

По словам Алиева, отношения стратегического партнерства с Грузией поднялись до уровня союзничества, и страны активно сотрудничают по многим направлениям.

"Азербайджан и Грузия постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Многие важные проекты, реализуемые в двустороннем формате, имеют особое значение не только для наших стран, но и для региона, всей Европы", - сказал Алиев.

По словам Алиева, в ходе переговоров с Гарибашвили также были обсуждены вопросы безопасности в регионе.

Азербайджанский лидер отметил, что проинформировал премьер-министра Грузии о мирных переговорах с Арменией.

"Сегодня в ходе беседы мы обменялись мнениями о начале консультаций между Грузией, Азербайджаном и Арменией. Если армянская сторона к этому готова, мы также готовы", - подчеркнул Алиев.

Алиев выразил надежду на то, что армянская сторона продемонстрирует политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном на "основании фундаментальных принципов", признанных международным сообществом.

"Если это произойдет, на Южный Кавказ придет мир. И в то же время появятся возможности для сотрудничества", - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году будет увеличен экспорт.

"Наряду с этим мы хотим использовать нефтепровод Баку-Супса, который в настоящее время не эксплуатируется", - подчеркнул глава государства.

По словам Алиева, товарооборот между Азербайджаном и Грузией за 9 месяцев этого года приближается к 1 миллиарду долларов.

"Конечно, проекты, реализованные за счет инвестиций Азербайджана, еще больше укрепляют наше сотрудничество. Азербайджан инвестировал в Грузию более 3 миллиардов долларов. И это взаимовыгодные инвестиции, так как они отвечают интересам обеих сторон", - сказал Алиев