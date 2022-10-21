Пятница, 21 Октября 2022 16:48

АрмИнфо. В Капане состоялась официальная церемония открытия Генконсульства Ирана в Армении.

Красные ленточки разрезали главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиян.

Затем, прозвучали гимны двух стран. После церемонии водружения флага ИРИ над зданием Генконсульства, к собравшимся обратился глава МИД Армении, который приветствовал своего иранского коллегу в Сюникской области по случаю открытия здания Генконсульства в Сюнике. При этом он указал на знаменательность сегодняшней даты в армяно-иранских отношениях.

"Уверен, что основание Генконсульства Ирана в Капане и его эффективная деятельность придадут новое качество нашим исключительным отношениям, будут стимулировать двустороннее взаимодействие и содействовать развитию связей", - сказал армянский министр, при этом назвав примечательным тот факт, что это важное мероприятие проходит в 30-летнюю годовщину установления дипотношений между Арменией и Ираном.

При этом он выразил убеждение, что и Ереван и Тегеран и впредь будут прилагать усилия для углубления и укрепления взаимовыгодных двусторонних отношений, которые последние 30 лет развивались в духе стратегического партнерства.

"Заверяю, что в Армении высоко ценят решение властей Ирана открыть свое Генконсульство в Сюникской области РА, являющейся позвоночником нашей страны. Хотел бы также подтвердить намерение властей Армении открыть Генконсульство в Тебризе. Иран всегда был и продолжает оставаться ключевым партнером и наше сотрудничество имеет всеобъемлющую повестку, которая включает тесные связи по таким направлениям как торговля, энергетика, туризм, наука, образование и культура, которые еще больше укрепятся благодаря открытию Генконсульства", - сказал армянский министр.

По его убеждению, Генконсульство будет стимулировать контакты между иранским и армянским народом, и послужит своеобразным пристанищем для регионального мира и безопасности.

В свою очередь глава МИД Ирана выразил удовлетворение открытием Генконсульства ИРИ в Капане. Открытие которого, стало возможно, по его словам, в том числе, и благодаря содействию армянских властей. Он также выразил готовность властей Ирана содействовать открытию Генконсульства РА в Тебризе.

"Решение властей Ирана основать Генконсульство в Капане - отражениее той важности, которую иранские власти придают тысячелетней истории между армянским и иранским народами. Хотел бы в присутствии уважаемых и гостеприимных капанцев сообщить, что Иран воспринимает безопасность Армении и региона как собственную безопасность. Наша политика заключается в уважении территориальной целостности и международно признанных границ", - сказал главный дипломат Ирана.

По его словам, иранская сторона вместе со своими дипломатами в Ереване и Капане, будет работать над тем, чтобы армяно-иранские торгово-экономические отношения еще больше развивались. В этом ключе

Абдоллахиян констатировал, что Сюникская область является важной частью международного транспортного коридора "Север-Юг", а Армения занимает важное место в этом проекте.

"И мы приложим максимум усилий, чтобы этот транзитный путь, а также грузоперевозки максимально развивались. Да здравствует Иран, да здравствует Армения, да здравствует дружба между двумя народами", - резюмировал иранский министр.