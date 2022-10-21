Пятница, 21 Октября 2022 15:56

АрмИнфо.ЕС пытается перехватить инициативу в посреднических усилиях по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и его последствий и вытеснить из этого процесса Россию.

Подобное мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, касаясь отправки Евросоюзом гражданской миссии в Армению.

Констатировав, что миссия не военная, Затулин обратил внимание на тот факт, что инициатива не была согласована с российской стороной и, как представляет азербайджанская сторона, - не полностью согласована с Азербайджаном. Однако, по словам российского депутата, не стоит преувеличивать неготовность Баку признать эту миссию.

"Азербайджан тоже ведет свою игру с Западом. И хотя он выражает нам свое недовольство появлением наблюдателей, которое с ним не согласовано, не думаю, что он будет здесь обострять", - считает российский политический деятель.

На уточнение, что может означать данное решение Евросоюза с политической точки зрения, Затулин выразил убеждение, что сам факт этой инициативы свидетельствует о том, что ЕС пытается перехватить инициативу в посреднических усилиях по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и его последствий и вытеснить из этого процесса Россию.

"Правительство Армении, недовольное тем, что Россия и ОДКБ не отреагировали так, как они считали необходимым на сентябрьскую вспышку боевых действий и продвижение азербайджанских войск на 8 км вглубь территории Армении, вот уже 2 месяца ведет интенсивные переговоры с Баку на брюссельской площадке. По сути, российская переговорная активность оказывается на обочине этого процесса", - сказал политик.

В то же время, по его словам, Россия продолжает полностью нести на себе миротворческую миссию в Нагорном Карабахе.

"Руководство Армении, по сути, сбросило карабахскую проблему на Россию. В свою очередь Запад, не обремененный никакими обязанностями в зоне конфликта, фактически переживает медовый месяц во взаимоотношениях с правительством Армении. А то демонстративно ищет выходы из тупика, в котором оно оказалось как во внутриполитической, так и во внешнеполитической ситуации, на пути укрепления отношений с ЕС, НАТО и США. Речь не идет об отказе Еревана от союза с Москвой, но, насколько мне известно, активные контакты с Россией в последнее время фактически заморожены", - отметил Затулин.

В ответ на вопрос, как сейчас продвигаются переговоры, депутат констатировал, что Азербайджан хочет заключить мирный договор на своих условиях.

"Мы тоже за мирный договор, но при этом мы не считаем возможным отказаться от обсуждения проблемы самоопределения, прав и свобод армянского населения в Нагорном Карабахе. Азербайджан же относится к этому как к закрытию обсуждения этого вопроса. Они считают, что как только договор будет подписан, то вопрос гарантий армянскому населению станет вопросом внутреннего устройства Азербайджана. В Армении многие считают подписание мирного договора на таких условиях предательством Нагорного Карабаха. В этом расхождение и нерв всей ситуации", - резюмировал Затулин в беседе с aif.ru.