Пятница, 21 Октября 2022 15:50

АрмИнфо.Турция планирует открыть генконсульство в Шуши, оккупированном ВС Азербайджана в ходе 44-дневной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Нагорного Карабаха.

Об открытии консульства сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении в Анкару из Азербайджана.

Турецкий лидер назвал успешным свой визит на оккупированные территории Нагорного Карабаха, где накануне был открыт аэропорт.

Эрдоган заявил, что Ковсакан (Зангилан - аз.) имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад "не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом".

По его словам, восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами.

Турецкий лидер также отметил, что обсудил в рамках визита с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двусторонние связи, ситуацию в регионе и в мире.

"Наше общее видение Южного Кавказа основано на мире, стабильности и развитии. Демаркация границ, открытие коммуникаций между Нахиджеваном и западными районами Азербайджана и подписание мирного соглашения (Арменией) станут важными шагами, которые способствуют нормализации ситуации в регионе. По прошествии многих лет появился шанс на долгосрочный мир в регионе, и за это пришлось заплатить дорогой ценой", - сказал Эрдоган.

Глава государства выразил надежду на то, что Армения воспользуется этой "исторической возможностью".

По словам Эрдогана, прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией, несомненно, положительно повлияет на процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном.