Пятница, 21 Октября 2022 13:19

АрмИнфо.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал решение ОБСЕ об отправке в Армению миссии по оценке потребностей.

Выступая в пятницу в провинции Мерсин, глава турецкой дипломатии заверил, что ОБСЕ зарекомендовала себя в качестве "центра неразрешимости проблем", а последнее решение по Армении "противоречит требованиям и мандату самой организации".

"Попытка навязывания своей позиции и формирование статус-кво недопустимы", - подчеркнул Чавушоглу.

В этом ключе, он, по традиции, завел старую песню о неэффективности посреднических усилий Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом урегулирования нагорно- карабахского конфликта. "На протяжении многих лет они лишь затягивали процесс. А сегодня при отправке миссии или наблюдателей пытаются игнорировать позицию Азербайджана. Налицо стремление поддержать Армению", - подчеркнул Чавушоглу.

По его словам, особой искренностью не отличаются и в ЕС. "Евросоюз не выполняет условия договоренностей", - констатировал турецкий министр, который, однако, не раскрыл скобок о каких договоренностях идет речь.

Чавушоглу отметил, что любое позитивное развитие в диалоге между Баку и Ереваном, оказывает положительное воздействие и на переговоры Турции и Армении. "В выгоде в итоге больше всего окажутся в самой Европе", - заметил он, - передает Анадолу.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по приглашению правительства Республики Армения ОБСЕ направит в страну группу по оценке потребностей, которая будет находиться в стране с 21 по 27 октября.

Целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее всеобъемлющей концепции безопасности.

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведет консультации на местах с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также международными партнерами.