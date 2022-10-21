Пятница, 21 Октября 2022 11:47

АрмИнфо. "Я не могу представить будущее Арцаха без присутствия России",- заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян в интервью Общественному телевидению Арцаха, касаясь роли российского миротворческого контингента в НКР.

В этом ключе он выразил благодарность российской стороне за то, что она вмешалась и остановила боевые действия, которые могли бы иметь еще более плачевные результаты.

По его словам, для Арцаха главнейшим принципом является право на самоопределение, но на фоне глобальных геополитических процессов, он не представляет этот процесс без российских гарантий.

"Здесь может возникнуть вопрос, что Армения является гарантом безопасности Арцаха, но конфликт уже не является вопросом между Арменией и Азербайджаном или Арцахом и Азербайджаном. К сожалению, уже давно этот конфликт имеет гораздо более глубокие основы. Есть Шушинская декларация - Азербайджан-Турция, и роль Турции в этой последней войне, и ее роль после войны в регионе возросла. Поэтому, мы ожидаем от России более надежных гарантий, а не только миротворческую миссию.

Сегодня мы, конечно, приветствуем активность международного сообщества, но хочу прямо сказать, для меня будущее Арцаха без гарантий России сомнительно", - сказал он.

Вместе с тем, Арутюнян добавил, что самооборона Арцаха не может быть поставлена под сомнение, и они будут продолжать ее совершенствовать несмотря на то, что Армения больше не участвует в обороне Арцаха. В этом ключе он подчеркнул, что ВС Армении больше нет на территории Арцаха.

Арутюнян отметил, что власти НКР посетили Ереван и вели обсуждения с целью понять реальное состояние дел, не отклоняясь от собственного курса, где право народа Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению.

"Право народа Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению. Мы подчеркиваем это при любом общении и встрече. Мы даже не думаем об этой забытой идее, что Арцах является частью Азербайджана. Республика Арцах существует де-факто и управляется Конституцией, несмотря на чувствительные потери в результате последней войны. Невозможно представить Арцах ни в каком другом статусе. Де-факто независимость не обсуждается, итоги войны дались нам очень тяжело, но сегодня Арцах существует", - сказал Арутюнян.

Он также согласился с тем, что в плане признания де-юре Арцаху предстоит многое пройти, побороться, годы, десятилетия. Арутюнян выразил убеждение, что борьба должна продолжаться на международных площадках, с разными странами, дружественными странами, странами, уважающими демократию.

"В этом смысле ситуация осложнилась, поскольку международные игроки, пытающиеся оказать свои услуги в связи с мирным договором между Арменией и Азербайджаном, принижают арцахскую проблему. Нужно признать, они не представляют благоприятных предложений. Это не мешает нам реализовать принцип о самоопределении наций Устава ООН, и наша борьба будет в ее рамках. Право народа Арцаха на самоопределение не имеет ничего общего с принципом территориальной целостности", - сказал президент Арцаха, напомнив, что Арцах вышел из состава СССР в соответствии с Конституцией Союза, и не подлежит торгу.

Касаясь возможного подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Араик Арутюнян отметил, что никакой договор не может предопределить будущее Арцаха и принцип территориальной целостности не может быть выше принципа самоопределения наций и их борьба будет в рамках последнего. При этом он считает, что для успешности борьбы нужно, прежде всего, жить в Арцахе.

Арутюнян также указал на необходимость встреч с азербайджанской стороной, для того, чтобы понимать как действовать дальше.

"Если мы собираемся сохранить наши де-факто независимость, стабильность, мир, конечно, мы должны встретиться. Нам нужно оценить, что нам дадут прямые переговоры с Баку. Если мы собираемся сохранить наши де-факто независимость, стабильность и мир, мы должны поднимать и решать жизненно важные вопросы на этих встречах, конечно, мы должны встречаться. Не отказываясь от нашего права на самоопределение и не ставя под сомнение путь к нашей независимости", - резюмировал президент НКР.