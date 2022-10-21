Пятница, 21 Октября 2022 10:37

АрмИнфо. Встречи между Ереваном и Баку по мирному договору, а также по другим вопросам армяно-азербайджанских отношений и нагорно-карабахского вопроса продолжаются, на разных площадках, в разных форматах.

Об этом 20 октября на пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахянном заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в ответ на вопрос об итогах пражской встречи с азербайджанской стороной.

При этом он констатировал, что Пражская встреча далеко не единственная встреча, реализованная и организованная в рамках миротворческих усилий.

"Везде стараемся быть конструктивными и находить взаимоприемлемые решения. Пожалуй, не будет преувеличением, если скажу, что главным препятствием на пути к действительно большому прогрессу везде являются экстремистские и максималистский подходы Азербайджана и нежелание достигать взаимоприемлемых решений с Арменией. Мы надеемся, что это препятствие будет преодолено и в ближайшее время нам удастся выйти на взаимоприемлемые ситуации и решения", - сказал Мирзоян.

При этом армянский министр усомнился в искренности азербайджанской стороны в деле построения регионального мира, напомнив, что армяно-азербайджанские мирные переговоры ведутся параллельно с угрозами применения силы. "В действительности, на местах, как говорится, применяется сила и имеет место агрессия одной договаривающейся страны против другой договаривающейся страны. Я думаю, и пожалуй, все согласятся, это не лучшая форма искренних переговоров и не лучший пример мира, это не доказательство стремления к достижению мира", - констатировал Мирзоян.

На просьбу выразить свою позицию по вопросу строительства соединительного коридора между Азербайджаном и Нахиджеваном, Мирзоян указал на некорректность вопроса с точки зрения использования формулировки "коридор".

Армянский министр согласился с тем, что после агрессии против Нагорного Карабаха осенью 2020 года, военные действия были остановлены трехсторонним заявлением. "И этим, а затем и в последующих и связанных с ней трехсторонних заявлениях, также подчеркивалась важность разблокирования транспортной и экономической инфраструктур региона. И здесь, в контексте разблокирования всех этих инфраструктур, в объявлениях также делается акцент на установление транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахиджеваном. Мы участвуем в этих дискуссиях в формате трехсторонней рабочей группы. И мы, как неоднократно заявляли ранее, готовы открыть дороги и для азербайджанских пассажирских и грузовых перевозок", - сказал глава МИД Армении.

При этом он добавил, что, разумеется, зафиксировав и не сомневаясь в том, что все открываемые или вновь строящиеся инфраструктуры должны оставаться под суверенитетом стран и действовать по законам стран, по территориям которых они проходят, в том числе упомянутая дорога, по которой азербайджанцы могут добраться до Нахиджевана с основной части Азербайджана. " Или, вообще, граждане и товары третьих стран могут использовать эту дорогу. Мы считаем, что в этом вопросе могут быть более современные решения, такие как электронное декларирование грузов и т.д. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности...

Основное требование армянской стороны в этой связи заключается в том, чтобы дороги оставались под нашим суверенитетом и действовали по нашему законодательству. К сожалению, как я уже упоминал ранее, мы сталкиваемся с непримиримым поведением Азербайджана в этом вопросе. Могу также сказать, что мы видим, что другие третьи страны, иногда даже неожиданные третьи страны, поддерживают азербайджанскую интерпретацию этой дороги. Повторяю, и мы неоднократно говорили, что не может быть и речи об открытии экстерриториального коридора через территорию Армении или с отдельными специфическими для него положениями", - резюмировал Мирзоян.