Четверг, 20 Октября 2022 21:48

АрмИнфо.Армения и Иран солидарны в том, что проблемы между странами региона должны решаться путем переговоров и конструктивного диалога, исключающего применение силы или угрозу ее применения. Об этом заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 20 октября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Ереване.

<Сегодня мы с удовлетворением констатируем, что отношения между двумя странами, основанные не только на тысячелетнем братстве и дружбе наших народов, но и на глубоком понимании наших общегосударственных интересов, последовательно углубляются в различные полей>, - сказал Мирзоян.

Ключевой темой обсуждения министров стала ситуация с региональной безопасностью и стабильностью. Мирзоян представил коллеге детали, связанные с разработкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Министр коснулся также подробностей и последствий широкомасштабной агрессии Азербайджана 13-14 сентября против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, развязанной Азербайджана 13-14 сентября. <Мы подтвердили императиву по выводу азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, освобождению и репатриации незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и поддержанию режима прекращения огня. Мы согласны с тем, что проблемы между странами региона должны решаться путем переговоров и конструктивного диалога, исключающего применение силы или угрозу ее применения. Мы высоко ценим принципиальную и четкую позицию дружественного Ирана в отношении территориальной целостности Армении, а также усилия иранской стороны, направленные на установление стабильности и мира в регионе>, - сказал Мирзоян.

На встрече министры иностранных дел двух стран обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством как на двусторонней, так и на многосторонней площадках, и выразили готовность совместными усилиями обогатить армяно-иранскую повестку дня. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мыслями о перспективах придания нового импульсу существующему сотрудничеству в сферах торговли, энергетики, транспорта и высоких технологий, коснулись темы продолжения и завершения крупных совместных экономических проектов.

<Особое значение придаем укреплению связей с Ираном в сфере дорожной инфраструктуры. И в этой связи, конечно же, необходимо подчеркнуть важность реализации проекта международного транспортного коридора Персидское море-Черное море, в который могут быть включены и другие заинтересованные стороны и страны", - сказал глава МИД РА.

Визит министра иностранных дел Ирана также ознаменуется важным событием: торжественной церемонией открытия Генерального консульства Исламской Республики Иран в Капане. Мирзоян счел это важным и символичным шагом, свидетельствующим о готовности вывести сотрудничество между двумя странами и дружественными народами на качественно новый уровень.

Иранский министр, в свою очередь, заявил, что ИРИ против иностранного присутствия в регионе. <Иранская сторона против присутствия в регионе, как на территории Армении, так и Азербайджана, иностранных представителей. Для нас важна деятельность в нем представителей самого региона - например, в рамках платформы "3+3". Иранская сторона против и не примет изменения исторических границ в регионе, это наша красная линия>, - сказал Абдоллахиан.

Глава МИД ИРИ в очередной раз заявил, что для Ирана абсолютно неприемлемы любые географические изменения в регионе, изменения исторических границ. <Мы предпримем все шаги, которые противостоят даже любой мысли об этом. У нас общие цели, мнения и беспокойства о событиях, которые происходят на Южном Кавказе, и которые мы также обсудили>, - отметил министр. По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководством Ирана заявил, что не стремится к каким-либо изменениям границ.