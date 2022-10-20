Четверг, 20 Октября 2022 09:21

АрмИнфо. Германия хотела бы принять участие в миссии наблюдателей в Армении и планирует предложить своих экспертов для работы с ноября. Как передает <Арменпресс> со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель МИД ФРГ.

Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление 40 наблюдателей в Армению для мониторинга ситуации на границе.

"Федеральное правительство стремится к тому, чтобы Германия приняла участие в миссии наблюдателей в Армении, и сможет предложить командировку экспертов, начиная с ноября", - отметил представитель МИД. По его словам, решение о том, кто именно будет вовлечен в процесс, примет руководство миссии, в зависимости от конкретных потребностей.

Напомним, миссия наблюдателей ЕС рассчитана на два месяца. Цель работы - способствовать восстановлению безопасности и стабильности в регионе, формированию доверия и работе комиссий по делимитации и безопасности на границе.