Четверг, 20 Октября 2022 09:20

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян 19 октября принял Посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

Как передает пресс-служба ведомства, в ходе встречи обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего укрепления отношений двух стран в сфере образования и культуры, а также расширения и обогащения повестки многостороннего сотрудничества. Ваграм Думанян отметил, что министерство верно своим обязательствам в рамках Франкофонии и готово активизировать сотрудничество в этом направлении.

Анн Луйо, в свою очередь, заявила о готовности французской стороны поддержать углубленное преподавание французского языка в

государственных учебных заведениях Армении, что будет способствовать

повышению эффективности преподавания французского языка в школах. В

качестве удачной модели посол упомянула пример ереванской средней

школы N119, подчеркнув, что ей удалось свободно пообщаться с

учениками этой школы на французском языке. Дипломат предложила

осуществить аналогичные программы и повысить уровень преподавания

французского языка в регионах Армении, в частности в Гюмри. Посол

также указала на реализацию подобного проекта в городе Капан,

подчеркнув возможность сотрудничества между Сюникской областью и

французским Лионом.

В ходе встречи был обсужден также ряд других вопросов, связанных с расширением сотрудничества в сфере образования, в частности, создание максимально благоприятных условий для деятельности французского университета в Армении. Ваграм Думанян высоко оценил деятельность университета, заявив, что он наилучшим образом способствует развитию армяно- французской дружбы и созданию новых возможностей. С обеих сторон подчеркивалась важность развития деятельности университета в Армении. Стороны коснулись также деятельности Французского института в Армении, подчеркнув, что он придаст новое качество сотрудничеству между Францией и Арменией в сфере образования и культуры. Французская сторона выразила готовность направить в Армению молодых учителей для поддержки учителей французского языка. По словам посла, Французский институт в Армении поддержит этот процесс. Она также добавила, что в институте будет реализован процесс обучения французскому языку и тестирования языка в формате неформального образования.

На встрече также обсуждался вопрос о программе сохранения и приумножения культурного наследия>, в рамках которой Франция поддерживает сохранение, восстановление и приумножение культурного

наследия Армении. Было отмечено, что программа включает в себя три компонента. первое направление посвящено образованию и обучению, второе направление - восстановлению монастырского комплекса Татев, и третье направление связано с новой концепцией постоянной экспозиции музея Эребуни. Было подчеркнуто, что эта программа может служить образцом для сотрудничества и в других направлениях.