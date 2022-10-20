Четверг, 20 Октября 2022 01:50

АрмИнфо. По приглашению правительства Республики Армения ОБСЕ направит в страну группу по оценке потребностей, которая будет находиться в стране с 21 по 27 октября.

Как говорится в пресс-релизе организации, «целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее всеобъемлющей концепции безопасности».

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведет консультации на местах с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также международными партнерами.

Отметим, что о предстоящем визите миссии ОБСЕ на днях сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. "Армения ожидает международного участия и роли в деле установления мира на Южном Кавказе. …Мы ожидаем сбора фактов, и фактических доказательств относительно наших утверждений о том, что Азербайджан совершил агрессию в отношении суверенной территории Армении", - сказал Мирзоян.