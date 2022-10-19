Среда, 19 Октября 2022 16:54

АрмИнфо.Делегация Миссии ЕС по технической оценке посетила приграничные общины Гегаркуникской области РА, пострадавшие от азербайджанской агрессии.

Как сообщил губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна, на встрече он рассказал членами миссии о последствиях азербайджанской агрессии 13-14 сентября 2022 года в населенных пунктах Гегаркуникской области.

Глава делегации технической миссии ЕС Ян Плессингер, в свою очередь, представил основные цели своей миссии, которых две: наблюдать за тем, как обе стороны соблюдают режим прекращения огня, и поддерживать деятельность пограничных комиссий.

"Это гражданская миссия, и ее цель - вести наблюдение и регулярно представлять соответствующие отчеты, связанные с данной ситуацией. Мы обоюдно выразили надежду, что наше сотрудничество с государственной администрацией, органами местного самоуправления и военными обеспечит положительный результат. В состав миссии войдут до 40 экспертов сроком на два месяца", - сообщил губернатор.

После этого командующий вторым армейским корпусом ВС РА полковник Ваграм Григорян представил информацию о ситуации, создавшейся в результате азербайджанской агрессии, подчеркнув важность миссии ЕС, и отметив, что она даст возможность объективно оценивать случаи нарушения режима прекращения огня. В ходе встречи также были обсуждены технические и организационные вопросы деятельности миссии ЕС.

Затем, делегация посетила приграничные населенные пункты общины Варденис.

Гражданская миссия посетила приграничные зоны Третук и Кутакан, пострадавшие в результате агрессии.

Затем, миссии были представлены сведения о 12 пострадавших населенных пунктах Чамбаракского и Варденисского укрупненных общин, из которых большой ущерб был нанесен поселкам Сотк и Кут. В частности, повреждено 148 домов в Сотке и 12 в Куте, еще два дома в Верин Шорже.

"Пострадали также две школы, один детский сад, административные здания поселков, библиотека и медицинский пункт. У нас есть 8 домов, поврежденных обстрелами, которые нуждаются в полном восстановлении. Пострадала и гражданская инфраструктура, выполнение сельскохозяйственных работ стало рискованным примерно на 40 процентов", - сообщил Саркисян.

Полковник Григорян на месте представил членам делегации ЕС доклад о последствиях агрессии ВС Азербайджана 12 мая 2021 г. и 13 сентября 2022 г.

С помощью измерительных приборов были проведены наблюдения. Члены делегации заверили, что проведут углубленные исследования и будут представлять регулярные отчеты.