Среда, 19 Октября 2022 12:07

АрмИнфо.Палата Сенаторов Уругвая осудила вторжение Азербайджана на международно признанную территорию Армении.

Так, в заявлении, принятом Сенатом этой страны, и опубликованном в Твиттер, в частности говорится:

"Учитывая всплеск столкновений между Азербайджаном и Арменией, бомбардировки армянских территорий со стороны азербайджанцев заявляем, что:

Осуждаем вторжение Азербайджана на международно признанную территорию Республики Армения,

Выражаем солидарность с армянским народом, пострадавшим от нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении, а также выражаем соболезнования в связи с погибшими армянами.

Выражаем свою встревоженность в связи с гибелью людей и обеспокоенность напряженностью и боестолкновениями на границе Армении и Азербайджана.

Отмечаем, что в условиях наличия многочисленных записей о военных преступлениях, совершенных азербайджанскими военными против армянских военнопленных, требуется полное и беспристрастное расследование, о чем говорят США, Франция, Европейский союз, Россия, Великобритания и другие.

Отвергаем использование угроз и силы как средства разрешения споров.

Выражаем надежду, что дипломатические переговоры, начатые между двумя странами с привлечением посредников из третьих стран, позволят достичь договоренности на основе имплементации норм международного права и обеспечат прочный мир между двумя странами с учетом целостности и суверенитета Республика Армения.

Призывает Армению и Азербайджан соблюдать полное прекращение огня на основе трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. и восстановить путь диалога при посредничестве Минской группы ОБСЕ и других согласованных каналах, при поддержке и гарантиях международного сообщества, в соответствии с принципами Организации Объединенных Наций, что также выражено в сообщении нашего министерства иностранных дел от 14.09.22".