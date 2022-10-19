Среда, 19 Октября 2022 11:31

АрмИнфо.Конгрессмен Фрэнк Пэллон признал, что западный проект урегулирования предполагает автономию Арцаха в составе Азербайджана при обязательном сохранении армянского культурного наследия и гарантиях безопасности армянского населения.

"Азербайджан должен понять, также как и Россия и другие страны, что во времена Советского союза были Автономные области. И речь идет не только о Нагорном Карабахе. Да, Азербайджан был Республикой, но и Арцах был автономией. И это должно продолжаться. То есть, Азербайджана, как участник мирного договора должен понять, что у Арцаха есть статус и нужно ему придать некую автономию, чтобы сохранить армянскую культуру и людей там", - сказал конгрессмен, в интервью Общественному телевидению Армении.

При этом он констатировал, что Азербайджан не хочет этого признавать, однако ситуация в будущем изменится. По его убеждению вопрос статуса должен быть включен в мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

На замечание о том, что согласно экспертам, российское предложение отложить вопрос по Нагорному Карабаху в долгий ящик из-за существующих разногласий между сторонами более приемлемо, чем предложение Запада - автономию в составе Азербайджана, которое уже приводило к погромам армянского населения, Пэллон заявил, что абсолютно не согласен с российским предложением.

"Меня вообще не волнует, что говорят русские. Россия вообще не играет роли и не будет играть в будущем. Они всё хотят отложить. Чечня тоже имела статус Автономии в составе РФ. Следовательно, я не слушаю Путина, меня абсолютно не волнует, что он говорит по вопросу статуса Арцаха", - сказал он, добавив, что он не видит необходимости что-либо откладывать на потом.

На уточнение, чем обусловлена активизация Запада в Армении, конгрессмен отметил, что США содействуют продвижению в РА демократии, прав человека и верховенства закона. По его заверению, Армения прозападная страна, однако по вопросу безопасности пользовалась также содействием России. "Однако, это содействие кажется, прекратилось и в этой связи считаем крайне важным для США, стран Запада вовлечься", - сказал он, заверив, что США могут играть большую роль в обеспечении безопасности не только Армении, но Арцаха.

При этом конгрессмен считает, что Армении было бы на пользу, если бы она была членом Евросоюза и имела более тесные связи с НАТО. По его словам, может быть, сейчас настало время посмотреть в эту сторону, поскольку складывается впечатление, что "российский пакт безопасности не включает Армению". Он также заверил, что российские ресурсы истощены украинской войной, и может быть она даже захочет помочь Армении, но не будет иметь для этого необходимых ресурсов. При этом он предрек скорое поражение России на Украине.