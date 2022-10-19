Среда, 19 Октября 2022 11:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал число без вести пропавших в результате первой и второй Арцахских войн, а также агрессии Азербайджана против Армении 13 сентября 2022 года, выразив надежду, что Азербайджан будет сотрудничать в выяснении судеб без вести пропавших.

<В результате первой войны в Нагорном Карабахе без вести пропали 777 армян, в результате второй войны в Нагорном Карабахе - 217, а в результате агрессии Азербайджана против Армении, совершенной 13 сентября - 29 человек. Надеемся, что Азербайджан будет сотрудничать в выяснении судеб наших соотечественников>, - написал в своем Twitter Пашинян.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. По данным Следственного комитета Армении, в результате азербайджанской агрессии 13-14 сентября, погиб 201 человек, в том числе 197 военных и четверо гражданских лиц.

14 октября в Астане на заседании Совета глав государств-участников СНГ, армянский премьер заявил, что с момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан постоянно злоупотребляет вопросом репатриации военнопленных с целью достижения политической выгоды. Глава правительства подчеркнул, что в послевоенный период Азербайджан увязывал освобождение пленных с выдачей карт минных полей, которые Армения предоставила в качестве жеста доброй воли, хотя обязательство, вытекающее из трехстороннего заявления, заключалось исключительно в обмене всех пленных. После получения карт, по словам Пашиняна, Азербайджан пытается обусловить возвращение военнопленных, пленных и других задержанных лиц выяснением судьбы лиц, пропавших без вести в результате Первой нагорно-карабахской войны. <Армения уже в одностороннем порядке передала несколько карт по захоронениям, а после 44-дневной войны - более сотни останков жертв Первой нагорно-карабахской войны. К сожалению, азербайджанская сторона, которая в течении 30 лет отвергала предложения о сотрудничестве в области разминирования или любой другой гуманитарной деятельности, вспомнила о своих пропавших без вести гражданах или о минах только после агрессии против Нагорного Карабаха и после того, как весь цивилизованный мир начал говорить о военных преступлениях, совершённых азербайджанскими военными или об армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане в качестве заложников. Не вдаваясь в подробности, только этот факт ясно показывает истинные намерения Азербайджана>, - сказал премьер. В этом контексте Пашинян подчеркнул, что до сих пор Азербайджан препятствует выводу тел погибших во время последней агрессии, и тела продолжают находится в межпозиционных зонах, которые находятся на суверенной территории Армении. -