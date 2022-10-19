Среда, 19 Октября 2022 11:15

АрмИнфо.Депутаты ПАСЕ выступили с письменным заявлением, осуждающим агрессию Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, призвав немедленно вывести азербайджанские войска с суверенной территории Армении и освободить всех военнопленных.

Так, согласно публикации на сайте ПАСЕ, под заявлением подписались 47 депутатов Парламентской Ассамблеи.

В нем, в частности, говорится: "Мы, нижеподписавшиеся, заявляем следующее:

Азербайджан инициировал крупномасштабную военную агрессию против суверенной территории Республики Армения в сентябре 2022 года.

Этими неспровоцированными актами военной агрессии Азербайджан также нанес удар по гражданской инфраструктуре в густонаселенных пунктах Армении, что привело к сотням человеческих жертв, в том числе, среди мирного населения. Имеются ужасающие свидетельства случаев пыток, нанесения увечий пленным (в том числе и женщинам) и измывательств над трупами солдатам

Мы самым решительным образом осуждаем агрессию Азербайджана, грубо нарушающую Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт, международное гуманитарное право и статутные, конвенциональные и членские обязательства Азербайджана перед Советом Европы.

Мы также осуждаем умышленные убийства, пытки и бесчеловечное обращение с военнопленными и захваченными армянами со стороны вооруженных сил Азербайджана, видеозаписи которых были опубликованы в социальных сетях.

Мы призываем Азербайджан воздержаться от любых будущих актов агрессии против территориальной целостности Армении и мирно участвовать в переговорном процессе.

Мы требуем немедленного и безоговорочного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении и безотлагательной репатриации всех военнопленных и других пленников".