Вторник, 18 Октября 2022 16:21

АрмИнфо. Армении важны политические заявления стран-союзников на фоне агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий РА. Об этом 18 октября на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Об этом он заявил в ответ на вопрос, рассматривается ли вопрос отправки миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу, о чем ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Мирзоян подтвердил, что вопрос обсуждается, однако решения пока нет.

"Что касается возможности направления миссии ОДКБ, то как вы знаете, мы обращались к организации. Было принято решение направить мониторинговую миссию по сбору фактов, которая уже была. Представители Организации подготовили доклад на основе собранных данных. Он представлен всем членам Организации. Секретариат сейчас также внес в оборот проект решения на основе этого доклада. Мы в ходе устных переговоров попытались понять, когда пройдет заседание совета ОДКБ на высшем уровне, на котором главы государств смогут обсудить, в том числе и вопрос отправки миссии. Мы сейчас находимся на этом этапе. Обсуждения есть, решения нет", - сказал министр.

В этом ключе, Мирзоян указал важность политических заявлений стран-союзников. "Нам в первую очередь нужно понять насколько организация знакома с реальной ситуацией - это агрессия в отношении Армении и вторжение на ее суверенные территории", - резюмировал глава МИД Армении.

Напомним, что 12 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Мирзояном в Астане заявил, что ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности.

"Сразу же после того как Армения попросила созвать внеочередной саммит ОДКБ, он состоялся, были приняты решения отправить в Армению генерального секретаря ОДКБ, руководителя объединённого штаба. Они туда съездили, привезли рекомендации, эти рекомендации у нас на руках уже больше месяца. Они заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном, мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ", - сказал Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

" Единственное, что требуется, - это решение Совета коллективной безопасности, который должен быть созван председателем ОДКБ. Им сейчас является Республика Армения, поэтому как только время у вас появится, мы будем готовы такую миссию формально одобрить, она сможет приступить к работе", - добавил российский министр.