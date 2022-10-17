Понедельник, 17 Октября 2022 23:08

АрмИнфо. В Ереване задержан адвокат Эрик Алексанян.

Так, в сообщении пресс-службы Палаты адвокатов РА сообщили, что информированы о задержании Алексаняна.

"Палата адвокатов проинформирована о задержании адвоката Эрика Алексаняна, в связи с чем, адвоката посетил председатель Палаты. В ходе посещения были обсуждены вопросы, связанные с организацией защиты Алексаняна. Последний сообщил, что она будет осуществляться через выбранных им адвокатов. Учитывая, что обвинение связано с профессиональной деятельностью Эрика Алексаняна, судебный процесс по уголовному делу будет находиться в центре внимания Палаты адвокатов", - сообщили в пресс-службе Палаты адвокатов.

Ранее стало известно, что Служба Национальной безопасности Армении задержала адвоката Эрика Алексаняна. Ему предъявлено обвинение.

Армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РА также сообщают, что генеральный прокурор Армении, 17 октября, на основании части 1 статьи 161 Конституционного закона "Судебный кодекс Республики Армения" направила ходатайство в Высший судебный совет о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении судьи Суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана Арусяк Алексанян. "Содержание ходатайства и персональные данные судьи не подлежат разглашению ввиду необходимости соблюдения тайны следствия, поддержания репутации судебной власти и судьи", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, и адвокат, и судья обвиняются в получении взятки по делу о "воре в законе".